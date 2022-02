Présidentielle 2022 : le coup de pouce d'Emmanuel Macron aux retraités

Un cadeau pour les seniors a été annoncé à deux mois de l'élection présidentielle : toutes les retraites vont être revalorisées au niveau de l'inflation. Un geste pour ceux qui ont souffert au long du quinquennat avec la hausse de la CSG (contribution sociale généralisée), un impôt destiné à participer au financement de la protection sociale.

"On nous enfonce, on nous met la tête sous l'eau, encore et encore" confiait en 2018 une retraitée au micro de RTL. Une autre appelait, "gentiment" l'exécutif à "penser aux petites retraites".

Rappelons qu'en 2018, Emmanuel Macron a souhaité augmenter le taux de la CSG de 1,7 point avant un rétropédalage. Quelques mois plus tard, il annonçait la suppression de cette augmentation pour les retraités aux revenus inférieurs à 2.000 euros.

Le gouvernement tente encore d'apaiser un électorat qui risque de bouder le président sortant.