INVITÉE RTL - Réforme des retraites : "Macron ne fera rien", prédit Pécresse

À 6 jours du premier tour de l'élection présidentielle, c'est un débat qui divise les candidats et les Français : la réforme des retraites et notamment l'âge de départ à la retraite. Alors qu'il défend le recul de l'âge de la retraite à 65 ans, Emmanuel Macron a attaqué ses adversaires sur ce sujet samedi en meeting à Nanterre. "Ne croyez pas ceux qui vous expliquent qu'ils feront la retraite à 60 ans ou à 62 ans, (...) et que tout ira bien, ce n'est pas vrai", a-t-il martelé.

"J'ai vu un président Macron qui a dévoilé sa vérité, il ne fera rien", a estimé Valérie Pécresse, invitée de RTL ce lundi 4 avril. "Sur les retraites, il a annoncé qu'il va faire la réforme. Il va prendre deux ans et demi de concertation, comme d'habitude", prédit-elle.

"J'ai vu un président Macron, qui en Corse, après avoir 5 ans méprisé tous les territoires, qui parce qu'il y a des mouvements corses, cède à la rue. Moi je n'ai jamais cédé à la rue. Je ne ferai pas l'autonomie sous la pression. Nous avons un président du zigzag, il n'est pas de droite", affirme la candidate LR.