Présidentielle 2022 : tout ce qu'il faut savoir sur le débat de l'entre-deux-tours entre Le Pen et Macron

C'est un débat qui peut être décisif. Il y a 5 ans, Marine Le Pen avait perdu 3 points dans les sondages juste après le débat d'entre deux tours. Elle va donc faire une pause jusqu'à demain pour se consacrer à la préparation de celui-ci. Les équipes des deux candidats négocient en coulisses les détails techniques avec les chaines de télévision. En effet, tout peut avoir une importance.

La température du studio par exemple est importante. S'il fait trop chaud, une goutte de sueur et cela peut être interprété comme un aveu de faiblesse. S'il fait trop froid, les candidats peuvent être mal à l'aise pour répondre. La distance entre les candidats serait de 2,50 mètres. Ils vont être chacun devant un bureau, avec un chrono. Mais ils n'auront pas de retour image. Les présentateurs seront un peu en retrait, comme dans une tribune. La couleur et les images, cela fait aussi l'objet d'une négociation. Rien n'est encore acté.

Il va aussi y avoir le tirage au sort pour savoir qui parle en premier. Un tirage au sort pour choisir les loges, pour savoir qui parlera en premier et pour la place sur le plateau. En 2017, Emmanuel Macron était à droite et Marine Le Pen à gauche. Ça a eu une incidence, aussi, sur la place des présentateurs qui veulent jouer la parité. C'est-à-dire : un homme et une femme face à une femme et un homme.

