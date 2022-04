INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : "Tout se joue demain soir", affirme une porte-parole de Le Pen

Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sur le plateau du débat d'entre-deux-tours, en 2017.

Laure Lavalette, porte-parole de Marine Le Pen, compte sur le débat pour inverser la tendance des sondages qui donnent Emmanuel Macron en tête du second tour de l'élection présidentielle. Selon elle, nombreux sont les Français qui n'ont pas encore décidé pour qui ils allaient voter dimanche 24 avril. "Tout se joue demain soir", a-t-elle assuré au micro de RTL.

"Il va falloir qu'on aille chercher tous les gens qui n'ont pas voté pour nous" et ce, "sur tout l'échiquier politique", a-t-elle déclaré. "Quand on descend dans la rue, on voit que 7 français sur 10 ont envie de changer de président", a assuré la porte-parole de la candidate du Rassemblement national.

Le RN espère aller chercher les électeurs indécis grâce au débat qui aura lieu mercredi 20 avril 2022 et sera diffusé en direct sur RTL et RTL.fr. Le débat sera "un des derniers rendez-vous importants" de la campagne, d'après Laure Lavalette. Ça ne sera pas "la même (Marine Le Pen) qu'en 2017", puisque la candidate a "gagné en maturité", selon sa porte-parole, qui espère d'ailleurs que Marine Le Pen parviendra demain soir à montrer demain qu'elle "est la candidate de la sécurité et du pouvoir d'achat".