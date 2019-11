publié le 11/11/2019 à 08:37

La candidature de François Baroin aux élections présidentielles de 2022 est déjà au coeur des discussions chez les Républicains. "Ce n'est pas moi qui vais annoncer sa candidature", ironise Jean-François Copé sur RTL ce lundi 11 novembre.

"Ce qui est vrai c'est qu'il faut que la droite soit unie, il faut aussi que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et François Baroin se parlent, indique le maire de Meaux, et on verra bien comment on peut trouver les voies et moyens pour organiser tout cela".

"Il faut avoir en tête une chose c'est que Marine Le Pen est en embuscade et qu'il appartient à la droite républicaine de se bouger parce que rien ne serait pire qu'un duel Macron/Le Pen qui si jamais il devait mal tourner pour Monsieur Macron mettrait Madame Le Pen en situation de mettre notre pays en grand danger", estime l'élu.

"Certes, nous avons connus une descente aux enfers à droite des dernières années, rappelle Jean-François Copé, en 2014 nous avions 350.000 militants, on en a aujourd'hui moins de 50.000 hélas". "Mais avec Christian Jacob on rouvre les portes et les fenêtres, on rediscute, on essaye de trouver les voies et moyens pour être constructifs pour le pays", souligne-t-il.