publié le 23/10/2019 à 17:10

Qui dit nouveau président de parti, dit nouvelle équipe dirigeante. Christian Jacob a dévoilé, ce mercredi 23 octobre, la nouvelle équipe qui l'entoure à la direction des Républicains. Le président du parti, fraîchement élu, estime avoir "besoin de redevenir audible et crédible et ça passe par le travail de fond et non pas par cultiver les égo des uns et des autres, ça n'est pas le moment pour ça".

Afin de répondre à cet objectif, Christian Jacob s'est attelé à former une équipe du rassemblement. La place de numéro 2 du parti revient donc à Guillaume Peltier. Ce sarkozyste est nommé vice-président délégué. La valeur montante des Républicains, Aurélien Pradié, devient secrétaire général. Il aura "la main sur l'organisation interne", selon les informations du Parisien.

Mais l'élément le plus central de cette nouvelle organisation est la création d'un conseil stratégique, où figurent ses anciens rivaux à la présidence de LR, les députés Julien Aubert et Guillaume Larrivé, ainsi que le président de l'Association des maires de France, François Baroin.

Baroin, un retour remarqué et en force

C'est donc le retour de François Baroin dans les rangs des Républicains. Même si ce chiraquien n'avait pas quitté le parti, il avait pris ses distances après l'élection présidentielle de 2017, un "retrait de la vie partisane", comme il l'expliquait. Il se consacrait ainsi pleinement à son rôle de président de l'Association des maires de France.

Le maire de Troyes avait d'ailleurs apporté son soutien à Christian Jacob lors de la campagne pour la présidence du parti. "La tâche qui est devant toi est immense mais tu ne seras pas seul", lui avait-il dit, comme le rappelle Le Figaro. "Il faudra rassembler notre famille politique. Ta nature, ton caractère, tes qualités, ton expérience amèneront, je n’en doute pas, les uns et les autres aujourd’hui peut-être caustiques à constater avec respect que tu es à la hauteur de cette tâche. Parce que c’est toi et parce que nous t’aiderons", avait-t-il ajouté.

Le retour actif de François Baroin dans la vie politique est un choix hautement stratégique. A quelques mois des municipales, Christian Jacob avait clairement fixé le scrutin comme le cap de cette présidence. Au lendemain de sa victoire au premier tour (62,58%), le président des Républicains déclarait : "Rester majoritaires sur les territoires c'est clairement notre objectif, c'est un enjeu déterminant pour nous les élections municipales, parce que ce sera notre premier rendez-vous électoral après les européennes". Et qui de plus central que le président de l'Association des maires de France pour atteindre cet objectif.

Une présidence sous le signe du succès ?

Le rôle de François Baroin dans l'organisation des Républicains est considéré comme "un des premiers succès de Christian Jacob. Il met autour de la table ceux qui s’en étaient éloignés ou ceux qui voulaient la renverser", pour Brice Hortefeux. L'eurodéputé milite même pour une candidature pour la présidentielle de 2022. "François Baroin, c’est 'la promesse de l’Aube'. Il lui appartient, s’il le souhaite, de transformer cette promesse en espoir", défendait-il comme le rappelle Le Figaro.