Rachida Dati, maire LR du VIIe arrondissement de Paris et ancienne ministre de la Justice sous la présidence de Nicolas Sarkozy, n'a pas hésité à taper sur le directeur de campagne de Valérie Pécresse Patrick Stefanini, en réponse à une sortie critique de ce dernier envers elle, que l'élue parisienne n'a pas du tout digérée.



Dans la matinale de France Info, Rachida Dati a ainsi traité Stefanini de "loser" et de "déserteur". Elle a même confié qu'elle avait conseillé à Valérie Pécresse de "ne pas trop le montrer".



Elle a estimé qu'elle n'avait aucune "leçon à recevoir de monsieur Stefanini" et ce pour plusieurs raisons, dont la première étant celle qu'il "faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats". Elle a ainsi dit vouloir "rétablir la vérité" et a rappelé que Stefanini n'existait pas lors de la campagne de Jacques Chirac ni lors de celle de François Fillon, qu'il a d'ailleurs quitté avant la fin de sa campagne en 2017, peu avant la mise en examen du candidat de la droite.

Les leçons de campagne, il ferait mieux de se les garder. Les losers, ça ne m'intéresse pas. Rachida Dati, jeudi 10 février sur le plateau de franceinfo

Selon Rachida Dati, Patrick Stefanini "n’a jamais fait gagner Jacques Chirac. C’est Antoine Rufenacht qui était à la manœuvre et la victoire de Jacques Chirac, c’est Jacques Chirac. Stefanini n’existait pas". Avant de marteler qu'"il a laissé François Fillon en rase campagne, il est parti. Moi les déserteurs, ce n’est pas trop mon truc non plus”.



Elle explique qu'à l'époque, les Républicains ont offert à Patrick Stefanini "le gîte et le couvert". "Ils lui ont offert des circo [circonscriptions électorales, NDLR] partout en France, du nord au sud, de l’est à l’ouest, à Paris compris. Il n’en a gagné aucune. Donc les leçons de campagne, il ferait mieux de se les garder. Les losers, ça ne m’intéresse pas", a illustré une Rachida Dati visiblement très agacée, et sans aucune pitié.



Elle a demandé à ce "qu’il reste à sa place". "Quand il gagnera une campagne, il viendra me donner des leçons et quand il fera gagner un candidat il viendra me donner des leçons”.

Les Républicains sous tension

Rachida Dati, ancienne porte parole de Nicolas Sarkozy en 2007, avait donné des conseils à Valérie Pécresse à travers une interview réalisée par Le Figaro. En réponse à ses conseils et critiques, Patrick Stefanini avait lancé, sur le plateau de BFMTV que Rachida Dati avait "été candidate il y a deux ans aux élections municipales à Paris. Tous les Français se souviennent de la façon dont ça s'est terminé".

Contacté par Le Figaro, le directeur de campagne de la candidate de la droite était ensuite revenu sur ses propos : "Rachida Dati et ses équipes ont mené une campagne très courageuse et dynamique qui a redonné espoir à la droite parisienne. Ça nous inspire tous les jours dans la campagne de Valérie Pécresse". Des propos qu'il "a rectifié [...] de manière assez pathétique" selon Rachida Dati.



Les tensions semblent ne pas s'apaiser chez les Républicains, notamment avec le départ du député LR Éric Woerth dans les rangs des macronistes. Le meeting du 13 février tant attendu par la droite va-t-il relancer la campagne des Républicains, qui est "inexistante" avec Valérie Pécresse qui "n'a rien compris à la campagne", d'après les propos de Nicolas Sarkozy rapportés par Le Figaro ?