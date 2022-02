Présidentielle 2022 : quels sont les points communs entre Zemmour et Trump ?

Présidentielle 2022 : quels sont les points communs entre Zemmour et Trump ?

La stratégie est assumée par le parti Reconquête mené par Éric Zemmour : imiter la campagne de Donald Trump en 2016 avec l'espoir de créer la même surprise. D'ailleurs, Éric Zemmour utilise les mêmes ressorts.

D'abord, il use d'une bonne dose de provocations. En 2016, Donald Trump traitait les migrants mexicains de "violeurs" et de "criminels". "Ces jeunes ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils font, il faut les renvoyer", avait alors déclaré l'ancien polémiste à propos des migrants mineurs. Éric Zemmour a été condamné pour ces propos et a fait appel.

De plus, il revisite l'Histoire en affirmant que Pétain a sauvé les Juifs français. Donald Trump a lui théorisé l'alternative fact, la vérité alternative. Ils ont la même cible : les journalistes mainstream politiquement corrects. On se souvient de Zemmour pointant un fusil sur les reporters au salon de la sécurité.

Enfin, on retrouve chez l'un comme chez l'autre une certaine brutalité. Il y a quelques semaines, le candidat Reconquête avait fait un doigt d'honneur en réponse à une militante insoumise. Cela ne lui a pas porté préjudice très longtemps, mais tout de même.