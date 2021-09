Présidentielle 2022 : quel mode de désignation vont choisir Les Républicains ce soir ?

Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ils vont trancher. On saura ce samedi 25 septembre en fin de journée quel sera le mode de désignation du candidat LR à la présidentielle. Près de 80.000 militants vont voter. Le résultat sera connu à 18h30.

Vous entendez parler de la primaire de la droite depuis des mois, elle sera peut-être enterrée ce soir par les militants LR. Ces derniers votent pour voir comment sera désigné leur champion pour 2022. Deux choix possibles : soit une primaire ouverte, façon 2016, sachant que l'expérience leur a laissé un goût amer. Soit un congrès, réservé aux seuls militants. Ils sont 82.000. En clair, on est bien en famille et on y reste.

Ce vote sonne-t-il la fin des bisbilles et querelles internes sur le départage ? Non, toujours pas, car tout reste à faire. Les contours d'un éventuel congrès restent encore flous, Xavier Bertrand laisse entendre qu'il pourrait s'y soumettre mais pas à n'importe quel prix. Valérie Pécresse, qui a aussi quitté le parti, y participerait-elle ? Les candidats pourraient-ils s'entendre avant décembre ?

Bref, les grandes manœuvres vont continuer, la bataille des sondages aussi. Enième épisode pour LR qui, depuis un an, navigue de bureaux politiques en congrès, de congrès en conseils stratégiques. En attendant l'arrivée miracle d'un candidat naturel qui n'est jamais venu.