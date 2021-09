Valérie Pécresse : "Nous avons une immigration incontrôlée et une intégration ratée"

Valérie Pécresse et Gérald Darmanin étaient encore alliés il y a quelques années. Face à face ce jeudi soir sur France 2, la candidate à la présidence de la République a affirmé que, "oui, il y a trop d'immigrés en France."

"Quand on a une immigration qui est incontrôlée, quand les lois ne sont pas respectées, on laisse entrer les personnes que l'on n'a pas choisi", déplore-t-elle, ajoutant qu'"on a en plus une intégration ratée, cela peut disloquer une nation".

"On a besoin de diminuer les flux car on n'arrive plus à intégrer correctement", regrette la présidente de la région Île-de-France. "Je voudrais faire de l'asile à la frontière, c'est à dire que la demande soit à l'entrée du territoire, et si on la demande dans une préfecture, on est affecté dans un lieu dédié et en un mois on a une réponse."

De son côté, Gérald Darminin a affirmé que la France faisait mieux que ses voisins : "Quand l’Allemagne accepte 50% des demandes d’asile, nous en acceptons 30%. L’Allemagne compte 2 fois plus d’étrangers que la France, mais aussi 2 fois plus d’étrangers en situation irrégulière".