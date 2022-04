Présidentielle 2022 : qui pourrait être le Premier ministre d'Emmanuel Macron en cas de réélection ?

Présidentielle 2022 : que vont faire Emmanuel Macron et Marine Le Pen avant le débat ?

Jean Castex présentera la démission du gouvernement après le second tour ce dimanche 24 avril. La place est donc libre à Matignon. Si Emmanuel Macron est réélu, "il faut le même style que Castex : un Premier ministre dans la concertation et la mise en œuvre du programme", voilà le portrait robot établi par un ministre en fonction actuellement.

Cette même source lance deux noms : Élisabeth Borne, la ministre du Travail et Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture. "Denormandie veut Matignon", lâche un proche du président de la République. Un marcheur historique ne tarit pas d'éloges : "C'est le parfait mélange entre prise de décision et gestion de l'intendance". Certains saluent aussi "son faux air de Hugh Grant et sa voix de jouvenceau".

Élisabeth Borne a aussi ses partisans. "C'est une femme, elle a de la poigne, elle sera solide sur les sujets sociaux", glisse une ministre, lassée du côté boy's club de la macronie. Certains verraient bien Richard Ferrand à Matignon mais le président de l'Assemblée assure ne pas être candidat. Bon, la limite du "qui pour Matignon?", c'est qu'un nom qui émerge trop ne garantit pas d'être l'heureux élu.