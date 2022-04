Présidentielle 2022 : ce que disent les sondages pour le duel Macron-Le Pen au second tour

Marine Le Pen et Emmanuel Macron

Présidentielle 2022 : que disent les sondages pour le second tour ?

Marine Le Pen peut-elle devenir présidente de la République ? Selon Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Harris Interactive et invité de RTL, "cette victoire est tout à fait possible".

Pourtant, les premiers sondages réalisés dimanche 10 avril, au soir, ont donné l'avantage à Emmanuel Macron, avec un score compris entre 54% et 51% contre 46%-49% pour la candidate du Rassemblement national. Mais pour Jean-Daniel Lévy, "quinze jours de campagne peuvent quand même changer fondamentalement la donne".

Le directeur délégué d'Harris Interactive a expliqué la thématique du pouvoir d'achat pourrait bien être sujet à la confrontation entre les deux candidats. Cette problématique "a été la première motivation de vote de la quasi-totalité de l'électorat (...) Quand vous interrogez les Français aujourd'hui, Marine Le Pen apparait comme celle qui est la plus à même de pouvoir répondre à cet enjeu-là".

Jean-Daniel Lévy a souligné également un second aspect qui pourrait amener à la victoire de Marine Le Pen : le fait que "toute une partie des électeurs dit que dans le cadre d'un deuxième tour entre Macron et Le Pen, ils ne se déplaceront pas pour aller voter". Ces électeurs seraient de touts bords politiques. Jean-Daniel Lévy a expliqué que 20% à 25% des électeurs de Valérie Pécresse affirmeraient ne pas vouloir choisir entre Emmanuel Macron et Maine Le Pen.

De plus, d'après le directeur délégué de l'institut Harris Interactive, "les sondages de soir de premier tour sont toujours à prendre avec prudence". Selon lui, tout peut changer en quinze jours, surtout avec l'arrivée du débat de l'entre-deux tours dans une dizaine de jours.