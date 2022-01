INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : que propose Anne Hidalgo sur les retraites ?

Anne Hidalgo assure que "notre système de retraite n'est pas en difficulté." Dans son programme pour 2022, elle souhaite consacrer les droits à la retraite à l'âge de 62 ans pour "toutes celles et ceux qui ont leurs trimestres". Elle veut octroyer une retraite à l'âge de 60 ans voire avant pour "ceux qui ont eu une vie professionnelle plus difficile", explique-t-elle au micro de RTL ce lundi 24 janvier.

Sur le niveau des pensions de retraite, la candidate socialiste assure qu'elle veut "consacrer les moyens de sa politique aux retraités les plus fragiles" comme c'est le cas des femmes ou des agriculteurs notamment, ceux "qui ont eu une vie professionnelle hachée et qui reçoivent une petite retraite". Dès lors, elle promet de "revaloriser la contribution minimale retraite" pour l'amener jusqu'à 1.200 euros par mois.



Elle focalise son projet sur "les retraités qui ont des petites pensions et une vie professionnelle difficile pour les augmenter et pour leur permettre de vivre mieux".