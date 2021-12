Selon une information du Parisien, le ministre de l’Intérieur a sollicité le Conseil constitutionnel à propos des élections présidentielles. Gérald Darmanin est en charge de l’organisation des élections. C'est donc lui qui a décidé de prendre contact avec Laurent Fabius pour "discuter des modalités de scrutin dans le contexte sanitaire".

Si l'épidémie s'affole et que les Français ne peuvent se déplacer dans les bureaux de vote, le vote par correspondance sera peut-être une option avancée. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Ce premier mode de suffrage avait été introduit en France en 1946, puis supprimé en 1975, du fait, selon le gouvernement de Jacques Chirac à l'époque et de Matignon aujourd'hui, d'un nombre important de fraudes.

Cependant, comme le souligne l'Opinion, les cas avérés de fraudes étaient en réalité limités. Une seule annulation de scrutin liée à des dysfonctionnements avec le vote postal avait été décidée, en 1967.