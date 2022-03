Présidentielle 2022 : pour Mélenchon, "les humains n'ont pas tous les droits" sur les animaux

Alors qu'en France, 95 % des porcs proviennent de l'élevage intensif, le candidat souhaite supprimer progressivement ce système d'ici à 2027, s'il est élu. Comment nourrir la population française ? "Tout d'abord, les porcs que l'on élève ne servent pas à nourrir les Français mais les Chinois", rétorque Jean-Luc Mélenchon. Avant de poursuivre : "Il y aura moins de cochons ! Ceux qui en élèvent devront le faire dans d'autres conditions. Le cochon coûtera peut-être plus cher, peut-être que l'on en mangera moins mais il sera de meilleure qualité."

Concernant le bien-être animal, le candidat estime que les animaux "sont traités d'une manière absolument honteuse" dans ce qu'il appelle les "fermes usines". Sur le plateau de M6, il souhaite marquer les esprits : "Chaque année, on broie vivants 50 millions de poussins et 20 millions de petits canetons. Et tout cela en dépit du bon sens. Cela ne peut plus durer."

Sans donner plus de précisions ou de mesures, Jean-Luc Mélenchon interroge : "Est-ce que vous trouvez normal que 80 % des oiseaux vivants soient de la volaille d'élevage ? Est-ce que l'on réalise ce qu'on est en train de faire à la nature ?