"Chez Subway, tout est préparé sous vos yeux", c'est le slogan de l'enseigne de restauration rapide, célèbre pour sa manière de préparer les sandwichs en temps réel et à la demande du client. Mais l'association de défense animale L214 a détourné ce slogan dans une vidéo parodique, dans le but de montrer ce qui, justement, ne se passe pas sous les yeux des consommateurs : les conditions atroces d'élevage des poulets vendus par Subway.

Dans ces fermes, les volailles sont entassées par dizaines de milliers sans jamais voir la lumière du jour et souffrent de nombreux problèmes de santé, explique France Bleu. La vidéo, diffusée sur tous les réseaux sociaux, fait partie d'une campagne plus large d'actions menées contre la chaîne de fast-food américaine. Ces vendredi 26 et samedi 27 février, des happenings et des manifestations ont lieu dans 24 villes de France, dont une devant le siège social de Subway, à Paris.

L214 a également lancé une pétition en ligne pour que l'entreprise respecte au moins les critères de l'European Chicken Commitment, ce qu'elle se refuse à faire en Europe alors qu'elle a signé un accord semblable aux États-Unis et au Canada dès 2017, indique la radio régionale.

