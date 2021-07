Présidentielle 2022 : Pécresse ne se voit pas Première ministre

Candidate déclarée à la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle 2022, Valérie Pécresse a réaffirmé son ambition dans la course à l'Elysée et coupé court à l'hypothèse la menant à Matignon.

Au micro de BFMTV, la présidente de la région Île-de-France estime en effet qu'elle pourrait devenir la première femme présidente de la République : "Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu cliché, la femme en numéro 2, la femme toujours en numéro 2 ? Pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas prétendre à la première place?", a-t-elle martelé.

"Nous ne sommes pas sur la même ligne, nous ne sommes pas sur le même logiciel", a expliqué Valérie Pécresse pour rappeler son opposition à Emmanuel Macron. "J'ai un projet différent de celui d'Emmanuel Macron, et différent des autres candidats de la droite", a-t-elle également mis en avant, rejetant ainsi toute entente avec Xavier Bertrand, autre candidat déclaré à la présidence de la république.