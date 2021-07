"La présidentielle n'est pas une course solitaire", lance Retailleau à Bertrand sur RTL

Coronavirus : "Oui a un passe sanitaire, non à un passe arbitraire", estime Retailleau

La crise sanitaire sera au centre de la campagne présidentielle 2022. Bruno Retailleau, président des Républicains au Sénat, se sent l'âme d'un candidat à l'élection présidentielle. Candidat à la primaire de droite, le sénateur rappelle que plusieurs candidats de droite sont sur la ligne de départ et assure "que la France est à droite" et que beaucoup de Français partagent les convictions des Républicains.

Avec beaucoup de potentiels candidats à droite, "le pire de tout serait que le premier tour de la présidentielle serve de primaire". Il estime "qu'il faut une confrontation franche et loyale" pour désigner un candidat de droite.

Alors que Xavier Bertrand a déjà annoncé sa candidature, sans passer par la case primaire, Bruno Retailleau le met en garde : "la présidentielle n'est pas une course solitaire". "On ne peut pas gouverner seul. Regardez l'exemple d'Emmanuel Macron : il a été élu seul, ça lui a profité, mais après ça sera l'un des présidents de la République qui aura l'un des bilans les plus faibles", a-t-il déploré.

Bruno Retailleau ajoute que s'il doit y avoir une primaire en octobre ou novembre prochain, il faudra que ce soit une primaire "pas strictement réservée à LR mais une vraie primaire de droite, qui donne un élan pour celui qui va gagner et surtout qui donne l'occasion de faire une équipe de France".