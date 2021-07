Le camp de la droite compte une nouvelle candidate à l'élection présidentielle pour 2022. Il s'agit de Valérie Pécresse, réélue en juin dernier à la tête de la région Île-de-France, qui a officialisé sa candidature auprès du Figaro, ce jeudi 22 juillet. À cette occasion, elle a indiqué vouloir "restaurer la fierté française" et "remettre la France en ordre".



Un temps pressentie pour être nommée Première ministre il y a un an, Valérie Pécresse a tenu a réaffirmé ses désaccords et sa différence avec Emmanuel Macron. "Je ne partage par le projet d'Emmanuel Macron. Je pense que sur la sécurité, l'ordre, la justice, l'immigration, le 'en même temps', ça ne marche pas", a-t-elle indiqué dans un premier temps sur le plateau du 20 heures de TF1. Et d'ajouter : "Je suis beaucoup plus réformiste qu'Emmanuel Macron. Et moi, je n'ai pas peur de la sanction."

Une candidature soumise à la primaire

À quelques mois de l'échéance présidentielle, Valérie Pécresse est bien décidée à "présenter une alternative au duel Macron-Le Pen", assurant que les Français "ne veulent pas de ce duel". Dans un premier temps, l'ex-ministre durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy devrait soumettre sa candidature à la primaire de la droite. "Il y a une très belle équipe de France de la droite et du centre. Maintenant, il faut choisir le capitaine. Et, c'est aux Français de choisir. Alors je dis 'Que le ou la meilleur(e) gagne"", a-t-elle lancé sur TF1.