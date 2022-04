Invité mardi sur RMC, Michel Onfray affirme que Marine Le Pen, ainsi que le Rassemblement National, ont changé.

Le philosophe et polémiste, qui avait créé en 2004, en réaction à l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen, l'université populaire de Caen, explique qu'il "est étonnant que l'on puisse faire porter les péchés du père à la fille." Selon lui, tous les partis ont changé, citant le PCF, les Républicains et le parti socialiste, il ne comprend pas pourquoi le RN, anciennement FN, n'aurait pas changé également.

Il décrit l'extrême droite selon plusieurs critères. Selon lui, "c'est la violence, c'est la violence des rues, c'est le refus de la démocratie, c'est le refus de la république, c'est le refus de l'Assemblée Nationale." Michel Onfray, comparant l'extrême droite aux fashistes, explique que le parti de Marine Le Pen ne peut pas y être associée, étant donné qu'elle participe à l'élection présidentielle de manière démocratique.

Selon lui, l'extrême droite est un mouvement antisémite. Il pose ainsi la question : "Vous voyez de l'antisémitisme chez cette femme qui nous dit que la Shoah est la pire catastrophe du 20ᵉ siècle ? Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui vient nous dire que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire," faisant alors référence à Jean-Marie Le Pen.

Michel Onfray est également revenu sur son abstention, expliquant que ce n'était pas de la lâcheté. Selon lui, "Voter Macron quand on a voté Mélenchon, est-ce que ce n'est pas ça la lâcheté ?"