C'est à Paris et Marseille que l'on a le plus de risque de se retrouver coincé dans un bouchon avec respectivement un taux d'embouteillage de 36 et 35%. Ainsi, un automobiliste marseillais ou francilien passe plus de 144 heures par an dans les bouchons, soit six jours à faire du surplace.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Toulon, qui a connu la plus forte augmentation d'embouteillages dans le classement avec quatre points de hausse comparé à 2019, qui coïncide avec l'arrivée du coronavirus. Viennent ensuite Bordeaux, Lyon et Nice. Par ailleurs, Nice est la ville où l'on roule le moins vite, la moyenne étant à 37,5 km/h.

En revanche, selon les données du navigateur Tom Tom, on assiste globalement à une très légère baisse des bouchons, avec une baisse de 3% par rapport à 2019. Cette baisse est surtout marquée aux heures de pointe (- 9%) avec un lien direct avec le télétravail, qui a bousculé les habitudes des automobilistes.

Présidentielle - À J-1 du débat de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se préparent. Leurs équipes négocient sur le moindre détail, comme la température sur le plateau, par exemple. Le débat sera diffusé en intégralité sur RTL et RTL.fr.



Guerre en Ukraine - Deux mois après le début de l'invasion russe, la guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase. Les Russes ont lancé leur offensive à l'Est du pays. Contrôler le Donbass est devenu la priorité de Vladimir Poutine, faute d'avoir pu prendre tout le pays.

Israël - La tension reste très forte en Israël après les heurts ce week-end sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. L'armée israélienne a mené ce matin pour la première fois depuis des mois des frappes aériennes sur la bande de Gaza pour viser les sites du Hamas.