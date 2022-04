La chronique de Laurent Gerra du mardi 19 avril

Dimanche, le deuxième tour de la présidentielle mettra à nouveau face à face Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais, contrairement à il y a cinq ans, les deux candidats sont très proches dans les sondages, et les experts estiment que Marine Le Pen ne commet aucune faute. "Eh oui, c’est la nouvelle Marine devant vous : le sourire aux lèvres, des coucous avec la main et des cœurs avec les doigts. Avant, je mordais comme un pitbull, maintenant je miaule comme une chatte", assure la candidate.

Nous avons la visite ce matin du candidat qui a créé la surprise au premier tour : Jean Lassalle. Avec 3,1% des voix, il a distancé des candidats théoriquement plus importants que lui. "Avant, je signais des autographes à mes fans, maintenant je signe des chèques à ceux qui sont dans le besoin. La Pécresse qu’est endettée de 5 millions ! Il y a encore une semaine, c’était la plus riche, elle pétait dans la soie, et aujourd’hui, elle est obligée de faire la quête… Alors un biffeton pour Valoche".