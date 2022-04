Présidentielle 2022 : Marine Le Pen sent "un espoir" se "lever, neuf jours avant le premier tour

Elle est donnée au second tour face au président sortant. Entre les deux, l'écart se resserre. Alors, dans le camp de la candidate d'extrême-droite, l'heure est à l'optimisme. "On sent que sur le terrain, il y a une grande dynamique, un espoir qui s'est levé en cette fin de campagne", a déclaré Marine Le Pen en marge d'une visite sur le marché de Haguenau (Bas-Rhin). "Ce qui a été annoncé comme étant la réélection obligatoire d'Emmanuel Macron était une fake news. Il est parfaitement possible de battre Emmanuel Macron et donc de changer radicalement de politique pour le pays. C'est ce que me disent les gens que je croise", a ajouté la prétendante à l'Elysée.

Lors d'une visite en Charente-Maritime, jeudi 31 mars, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots contre "le tandem de l'extrême-droite" en regrettant que leurs idées soient "banalisées". Des attaques "assez lourdingues" pour la candidate du Rassemblement national : "Lorsqu'on en est à utiliser cette stratégie éculée de la re-diabolisation, c'est qu'on a rien à dire sur le fond."

La suite du programme ? Un grand meeting samedi 2 avril en région parisienne pour Emmanuel Macron alors que Marine Le Pen tient une réunion publique ce vendredi 1er avril en Moselle. La candidate d'extrême-droite souhaite rester proche de ses électeurs. "J’ai pendant huit mois frotté mon projet à la réalité de ce qu’ils vivaient, je l’ai affiné grâce à ces rencontres. J’arrive à la fin de cette campagne prête à assumer les responsabilités que les Français me confieront."