Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron tiendra un grand meeting le 2 avril à Paris

Depuis son annonce de candidature, Emmanuel Macron est accusé par ses adversaires d'enjamber la campagne, puisqu'il refuse tout débat et qu'aucun meeting n'avait été organisé en sa présence. Mais changement de ton, le Président-candidat devrait bien faire un grand meeting avant le premier tour.

Il se tiendra à Paris le samedi 2 avril, soit une semaine avant le premier tour, selon les informations du service politique de RTL. Pour la salle, ça se joue entre La Défense Aréna ou l'Accor Arena de Bercy.

Dans le même temps, la majorité présidentielle s'agace de l'attitude de l'opposition. Mardi 15 mars, c'est le président du Sénat qui s'est attiré les foudres de la Macronie. Gérard Larcher a posé la question de "la légitimité" du gagnant s'il n'y a pas vraiment de campagne.



"Irresponsable, tonne un ministre, nous on n'a pas dit que les maires et présidents de région réélus pendant la Covid-19 étaient illégitimes", et d'ajouter : "Les sortants sont avantagés par les crises, c'est le jeu ma pauvre Lucette".