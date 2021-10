Présidentielle 2022 : les sondages sur Zemmour sont-ils crédibles ?

Devant Marine le Pen, devant la droite quelque soit son candidat, la folle ascension d'Éric Zemmour se poursuit. Pour la première fois, le polémiste est même donné au second tour par l'Institut Harris Interactive, en obtenant entre 17 et 18% des suffrages.

Un deuxième tour qui opposerait alors Éric Zemmour à Emmanuel Macron. Marine Le Pen se placerait troisième, avec entre 15 et 16% des voix. Il faut croire que ces attaques répétées contre la patronne du Rassemblement national, incapable selon lui de remporter la présidentielle, produise quelques effets.

Mais attention : Éric Zemmour reste très loin d'Emmanuel Macron qui recueille entre 24 et 27% des suffrages. Et dans l'optique d'un deuxième tour, c'est le chef de l'Etat qui serait réélu, 55 à 45%.

+ 6 points en un mois pour le polémiste

Ce mercredi 6 octobre, un autre sondage de l'Institut Elabe dote toutefois Eric Zemmour de 13 à 14% des voix. Ainsi, il n'est pas en mesure de se qualifier pour le second tour. Mais ce sondage indique tout de même une très forte dynamique : + 6 points en un mois pour le polémiste.

Il faut donc rester très prudent, parce qu'un sondage n'offre que des indications sur les rapports de force à un instant précis. Et enfin, parce qu'il existe cette marge d'erreur non négligeable. Par exemple, quand Eric Zemmour est donné à 17%, il y a deux points de marge d'erreur. Il peut donc être à 15 ou à 19% et ça change tout pour un éventuel deuxième tour.