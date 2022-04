Présidentielle 2022 : Marine Le Pen au second tour avec 24,2% des voix

Pour sa troisième participation à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a décroché dimanche 10 avril son meilleur score avec 24,2% selon les estimations de Harris Interactive pour RTL et M6. Troisième en 2012 avec 17,90% des suffrages derrière François Hollande (28,63%) et Nicolas Sarkozy (27,18%), la candidate du Rassemblement national sera comme il y a cinq ans au second tour avec Emmanuel Macron, qui a pour sa part recueilli 28,4% des voix.

Jean-Luc Mélenchon complète le podium avec 20%, devant Éric Zemmour (6,5%), Yannick Jadot (5%), Valérie Pécresse (5%) et Jean Lassale (2,9%), Fabien Roussel (2,5%), Anne Hidalgo (2%), Nicolas Dupont-Aignan (1,6%) Philippe Poutou (0,7%) et Nathalie Arthaud (0,6%). Le second tour aura lieu le dimanche 24 avril, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen le mercredi 20.

Si la fille de Jean-Marie Le Pen, 53 ans, obtient plus de 4,5 points de plus qu'en 2017, le président sortant augmente aussi fortement son score au premier tour : de 24,01%, il grimpe donc à 28,3%. Au second tour, le candidat de La République en marche avait élu Président avec 66,10% des suffrages exprimés, contre 33,90% pour Marine Le Pen.