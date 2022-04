Présidentielle 2022 : Alba Ventura pointe "un manque de renouvellement" des candidats

L'abstention au premier tour de l'élection présidentielle 2022 n'atteindra pas le record de 2002 (28,4%), qui avait vu Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen accéder au second tour. Mais avec un taux estimé à 25,6% par Harris Interactive pour RTL et M6, elle sera en hausse de plus de trois points par rapport à 2017 (22,23%).

Pour Alba Ventura, qui mène l'interview politique de RTL chaque matin, ce chiffre "exprime évidemment une lassitude de la part de nos concitoyens". Elle pointe aussi "le fait qu'il n'y ait pas eu de débat : beaucoup de gens ont protesté parce qu'ils auraient souhaité qu'il y ait un débat avec un candidat qui est entré tardivement dans cette campagne".

Autre piste pour expliquer ce rejet des urnes de la part d'un électeur sur quatre, "un manque de renouvellement" d'une partie des candidats : certains "en sont à leur troisième campagne" (Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan, soit 5 sur 12).

"Et puis en toile de fond, il y a eu deux crises importantes, la crise du Covid et la guerre ukrainienne, et ça fait peur, conclut la journaliste. Les gens se détournent de la politique parce qu'ils se disent il y a des conséquences importantes à ces événements-là, mais on ne sait pas qui peut répondre à nos préoccupations".