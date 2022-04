Sur Twitter, les dimanches d'élections sont synonymes d'effervescence et de sujets de discussion divers. Et en période de réserve, tout est bon pour déjouer les interdictions, y compris les "codes" pour évoquer son chouchou. Ce 10 avril, jour de premier tour de la présidentielle, les partisans d'Eric Zemmour ont utilisé un code (loin d'être difficile à décrypter) afin de manifester leur soutien et dire quel bulletin de vote ils ont glissé dans l'urne.

Ainsi, ne soyez pas étonné si le mot "Olivier" revient souvent, notamment sous le mot-dièse #RadioLondres. En effet, il évoque le vote pour Eric Zemmour et pour cause, le nom "Zemmour" en berbère signifie l'olivier, un arbre emblématique et symbole en Afrique du nord, dont est en partie originaire le candidat de Reconquête ! (d'Algérie). Les Berbères se répartissent essentiellement en Algérie et au Maroc, et ont en commun la langue amazigh dont découlent le kabyle, le chaoui ou encore le chleuh.