Présidentielle 2022 : Les Républicains restent groupés... pour le moment

Deux jours après le premier tour, la droite reste groupée, en tout cas pour l'instant. Elle a trouvé une position commune : "pas une voix pour Marine Le Pen". Mais Les Républicains n'ont pas non plus lancé d'appel explicite à voter Emmanuel Macron.

Condition sine qua non pour faire la synthèse entre les deux lignes qui cohabitent : ceux qui vont voter pour Emmanuel Macron et appellent clairement à faire barrage à l'extrême droite, comme Gérard Larcher, Xavier Bertrand, Christian Jacob ... et ceux emmenés par Laurent Wauquiez et Éric Ciotti qui sont pour le "ni ni", c'est-à-dire ni Macron, ni Le Pen. Cette position est censée garder tout le monde dans le même bateau.

Des voix se sont quand mêmes élevées dans les différentes réunions LR de lundi 11 avril pour critiquer le "risque de mettre Le Pen au pouvoir avec cette position". Le prochain test de résistance sera le moment où Nicolas Sarkozy sortira du bois, et c'est imminent. Un député s'interroge : "il se passe quoi s'il dit qu'il faut s'allier avec Macron ?"

Dans le but de calmer les ardeurs, la ligne arrêtée par le parti, c'est de n'être fongible ni dans le macronisme ni dans le lepénisme.