Présidentielle 2022 : des candidats à la "marche pour le climat" samedi ?

Samedi 9 avril, à la veille du premier tour, on sera en période de réserve électorale. Interdiction de faire campagne après minuit vendredi. Mais il y aura "la marche pour le futur" organisée par le réseau action climat dans une soixantaine de villes au moins. La date est d'ailleurs assumée : "nous serons à la veille du premier tour", écrit l'association, "occasion de rappeler que les fondements de la société que nous voulons, écologie, solidarité, fin des discriminations et des conflits, sont plus nécessaires que jamais".

Des candidats vont-ils y aller ou non ? Anne Hidalgo était à la marche climat mi-mars, et samedi ? "Je pense qu'elle ne peut pas" glisse un proche, rapport à la réserve. Idem chez Jean-Luc Mélenchon. mais pour Yannick Jadot, la question ne se pose pas. L'écologiste y sera bien sûr", confie un conseiller, car "un candidat peut aller acheter son pain ou se promener". La promenade de Yannick Jadot sera donc à la mobilisation pour le climat.

Des cadres et militants verts aussi, mais les consignes sont claires selon un dirigeant : "on n'a pas le droit de dire 'Votez Jadot', mais on a le droit de dire 'le climat n'attend pas'". Et surtout pas question de se balader avec des tracts ou des t-shirts "Jadot 2022". Jannick jadot est à 5-6% dans les sondages, et ses troupes ont un espoir : que l'urgence climatique infuse dans l'esprit des Français et se transforme en vote vert, et pourquoi pas grâce à cette marche.