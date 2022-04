Présidentielle 2022 : les candidats ont-ils le droit d’écarter certains journalistes ?

Au cours de la conférence de presse sur le thème de la "démocratie" ce mardi 12 avril, Marine Le Pen a assumé de choisir les journalistes qui pouvaient avoir accès ou non à son QG de campagne. Elle a particulièrement détaillé refuser les accréditations des journalistes de Quotidien. "Nous préférons accréditer les journalistes plutôt que les émissions de divertissement", explique la candidate du Rassemblement National.

Cette déclaration rappelle la prise de position conflictuelle parfois adoptée par l'extrême droite envers les médias. Le Rassemblement National a ainsi déjà quelques fois fermé la porte à des journalistes de Médiapart, Libération et Quotidien. La séquence du journaliste de Quotidien Paul Larrouturou rejeté du salon des entrepreneurs met en évidence cette relation problématique entre le RN et les médias.

En effet, ce sont les hommes et femmes politiques qui choisissent d'accepter, ou non, l'accréditation des journalistes. Les journalistes doivent s'inscrire au préalable à l'évènement par le biais de formulaires ou de mails. Les organisateurs ont ensuite la liberté d'accepter, ou non, l'entrée de tel ou tel journaliste à l'évènement. L'accès aux journalistes au QG de campagne est donc soumis à la bonne volonté des candidats.

Une atteinte à la liberté d’information La Fédération Française des Agences de Presse

La récente déclaration de Marine Le Pen a soulevé de vives critiques. La Fédération Française des Agences de Presse a contredit les propos de Marine Le Pen en affirmant que l'émission Quotidien était entièrement produite par des journalistes, possesseurs de cartes de presse. Le communiqué ajoute qu'une telle discrimination "constitue une atteinte à la liberté d’information."

Sur twitter, le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale Christophe Castaner a fustigé "les leçons de liberté de la presse de Marine Le Pen", qui explicite son "mépris total de la liberté d’expression", tout en apportant son "plein soutien à Quotidien ".