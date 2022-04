Une cinquantaine de sportifs français, dont Marie-José Pérec, Tony Parker, Clarisse Agbégnénou, Nikola Karabatic ou encore Antoine Dupont, ont appelé à voter en faveur d'Emmanuel Macron lors du second tour de la présidentielle. La boxeuse Estelle Mossely explique les raisons qui l'ont poussée à rejoindre le mouvement de sportifs engagés et à signer la tribune publiée dans Le Parisien mardi 12 avril.

"J'ai décidé de signer cette tribune tout simplement parce que j'ai l'impression que les gens oublient et il ne faut pas oublier que le Front national (Rassemblement national désormais, ndlr) n'a jamais été un parti qui prône l'intégration, la mixité donc pour moi il n'y avait pas de débat", affirme la boxeuse, première française sacrée championne du monde et championne olympique.

"J'appelle à voter Emmanuel Macron, pas un vote blanc, parce que d'élections en élections, l'étau se resserre et chaque voix va compter", soutient Estelle Mossely. "C'est important de montrer qu'on est investi et qu'on a envie d'une France comme on la pense, c'est-à-dire une France ouverte, où il y a de la mixité, où il fait bon vivre et où il y a du partage", conclut-elle au micro de RTL.