Corée du Sud : pourquoi tous les habitants vont peut-être rajeunir d’un ou deux ans

Retrouvez chaque soir dans l'émission On défait le monde une information passée inaperçue. Celle-ci est vraiment étonnante : tous les Sud-Coréens vont rajeunir d’un ou deux ans.

Sachez d'abord que si vous demandez à un Sud-Coréen son âge, il peut vous donner deux réponses : soit l'âge basé sur la date naissance comme en France, soit l'âge coréen, selon une méthode de calcul ancestrale appelée "Hanguk-nai".

Pour faire simple, lorsqu'un enfant nait, on lui donne un an ; les neuf mois passés dans le ventre de la mère comptent pour une année complète. Et histoire de faire encore plus compliqué, peu importe votre date d'anniversaire, le 1er janvier vous gagnez une année de plus.

Le président Moon Jae-in veut modifier la loi

Exemple, pour un enfant né le 30 décembre 2021, on lui donne un an automatiquement dès sa naissance. Deux jours après, vous l’aurez deviné, c’est le 1er janvier : il a donc automatiquement deux ans. En France, il n’aurait que deux jours.

Même pour les Sud-Coréens, cette méthode de calcul est compliquée. L'âge international est utilisé dans les démarches administratives, mais l'âge coréen est central dans les relations sociales.

Cette situation va peut-être bientôt évoluer car le président Moon Jae-in veut modifier la loi pour ne garder que l’âge international. Cela pourrait prendre effet dès le mois de mai. Tous les Sud-Coréens perdraient alors un ou deux ans.