Présidentielle 2022 : la droite divisée concernant l'organisation d'une primaire

À dix mois de la présidentielle, Les Républicains (LR) se réunissent ce mardi 6 juillet en bureau politique pour évoquer les modalités de désignation du ou de la futur(e) candidat(e) et notamment l'optique d'une potentielle primaire. Un match se joue actuellement entre le clan de Xavier Bertrand et les autres prétendants de droite à l'Élysée.

Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ont signé une tribune, tous ensemble, pour réclamer l'organisation d'une primaire et en clair, pour tenter de forcer Xavier Bertrand à y participer.

Mais cette idée est loin de faire l'unanimité dans les rangs de la droite comme l'a laissé entendre Damien Abad, le patron des députés LR : "Xavier Bertrand a fait sa primaire dans la région des Hauts-de-France, qui compte plus d'un million de votants, ce qui est considérable. [...] Il a fait la preuve de sa capacité à rassembler, fait aujourd'hui la course en tête dans les sondages, a clairement une longueur d'avance sur les autres et je pense qu'il représente une opportunité pour nous et notre famille politique".

De son côté, Xavier Bertrand a indiqué qu'il ne se présenterait pas à cette primaire et qu'il se présentera quoiqu'il arrive à la présidentielle de 2022. Primaire ou non, rien de décisif ne devrait être décidé lors de ce bureau politique et avant la rentrée de septembre. Une manière de gagner un peu de temps et de surtout ne se fermer aucune porte.