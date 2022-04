Présidentielle 2022 : faut-il refaire une procuration pour le second tour ?

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle, il est temps de faire votre procuration.

Si vous avez déjà fait une procuration pour le premier tour, il ne sera probablement pas nécessaire d'en refaire une. Lors de votre demande pour le premier tour, vous avez dû renseigner si la procuration concernait uniquement le premier tour, ou bien les deux. Si vous avez indiqué que cela concernait les deux tours, il ne sera pas nécessaire d'en refaire une. La personne désignée pour le premier tour n'est pas forcément la même que pour le second.

Pour vérifier si vous êtes bien dans ce cas, rendez-vous sur le site service-public.fr. Vous devrez renseigner si votre bureau de vote est en France où à l'étranger, votre commune de vote, vos noms et prénoms (y compris deuxième et troisième prénoms), votre genre et votre date de naissance. Vous serez alors renseigné sur votre situation électorale : numéro national d'électeur (nécessaire pour une demande de procuration) et adresse de votre bureau de vote. Vous y trouverez également toutes les informations nécessaires sur vos procurations. S'il se trouve que vous n'avez aucune demande en cours, le site vous redirigera vers la plateforme de procuration en ligne.