Vote par procuration : quelles sont les nouvelles règles ?

Bon nombre de Français seront en vacances durant les deux tours de la présidentielle 2022 les 10 et 24 avril prochains. Pour voter, ils devront donc charger quelqu'un de déposer leur bulletin dans l'urne à leur place. Depuis le 1er janvier 2022, les règles du vote par procuration ont changé et simplifient quelque peu les conditions de validité pour tenter de diminuer au maximum le phénomène d'abstention.

Principal changement, il ne sera désormais plus nécessaire que le mandataire - personne qui va voter pour quelqu'un d'autre - habite dans la même commune, révèle le site du service public. Toutefois, il devra toujours voter dans le bureau de vote où la personne est inscrite.

Pour faire une procuration, les démarches sont les mêmes qu'auparavant. Il est possible de remplir des formulaires en ligne dédiés à cet effet, puis de se rendre dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat pour que la procuration soit ensuite validée par votre mairie. Un formulaire en version papier est aussi disponible dans ces différents lieux en présentant une pièce d'identité. Toutes les étapes sont détaillées sur le site maprocuration.gouv.fr.

Des nouveautés en ligne pour les élections

Le gouvernement indique également qu'il sera possible de résilier une procuration d'abord en ligne puis dans un des trois lieux précédemment cités. Un service en ligne pour interroger sa situation électorale a aussi été mis en place. Il permet de connaître son numéro d'électeur, sa procuration - s'il y en a une - ou encore son bureau de vote.

Ce service s'inscrit dans le cadre de la stratégie numérique du service publique à l'approche de ces élections. Un portail leur est d'ailleurs dédié. Les Français peuvent le consulter en flashant le QR code situé sur leur nouvelle carte électorale.

Tout est fait en sorte de faciliter le vote lors des futures échéances alors que le premier tour se déroulera durant les vacances de Pâques de la zone B et le deuxième tour durant les vacances des zones A, B et C.