Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon et la lassitude du pouvoir ?

publié le 26/10/2020

Jean-Luc Mélenchon avait indiqué qu'il lèverait le doute sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2022 fin octobre, début novembre. Tout porte à croire, alors que l'instant fatidique se rapproche, que le leader de la France insoumise représentera son mouvement politique dans la course à l'Élysée. Mais en a-t-il vraiment envie ?

La machine s'est enclenchée du côté de la France insoumise. Le 10 octobre dernier, le mouvement a organisé une "agora" visant à débattre des envies, idées, volontés des militants à l'approche de l'échéance de 2022.

Jean-Luc Mélenchon veut se concentrer sur le projet : "Bien sûr c'est important de gagner des élections, mais c'est surtout important de faire gagner des idées ; plus nous serons précis, plus nous serons exigeants et compris". "Il existe un trou de souris pour nous en 2022, nous n'avons aucune excuse pour perdre une minute (...) et nous devons préparer dès maintenant ce qu'est exactement la planification écologique", avait-il indiqué.

Dans l'attente de l'aval des militants LFI ?

Ceci étant dit, la question de l'incarnation se pose inexorablement. Conscient de cela, Jean-Luc Mélenchon a décidé d'interroger ses militants en leur envoyant un message, accompagné d'un sondage : "Candidature en 2022, donnez votre avis à Jean-Luc Mélenchon".

Le député LFI des Bouches-du-Rhône en a profité pour leur rappeler son expérience de deux campagnes présidentielles. "Je l'ai déjà (candidat à l'élection présidentielle, ndlr) été en 2012 puis en 2017. Cela me donne une audience particulière dans le pays et cela me place d'une façon singulière dans notre mouvement", écrivait-il.

Je viens de recevoir ce mail .Alors les mauvaises langues expliquant que Mélenchon décidera seul vous dites quoi là ? Je vais donner mon avis . pic.twitter.com/ftBgGjFLwf — Mathilde 44 FI ✊🌿♻🌍🐝 (@mconstantdosset) October 14, 2020

Au sein de la direction de la France insoumise, le numéro 2 du mouvement Adrien Quatennens le rabâche : "Je pense que Jean-Luc Mélenchon est le bon candidat". Sur RTL, il posait déjà le 13 octobre dernier, le député comme rival d'Emmanuel Macron pour 2022.

"En ayant choisi un homme de moins de 40 ans, ils ont peut-être vu le résultat. C'est une question de volonté, d'expérience, défendait-il. Le nom de Jean-Luc Mélenchon a une capacité propulsive beaucoup plus importante que beaucoup des noms dont on parle en ce moment dans les médias".

Dans les sondages, le potentiel candidat est crédité entre 11 et 15% des intentions de vote, selon les scénarios à gauche. Jean-Luc Mélenchon a même commencé à tendre la main au Parti socialiste d'un côté et aux écologistes de l'autre dans l'objectif d'un rassemblement pour la présidentielle.



Une volonté souvent affichée par la gauche qui, en pratique, s'est souvent soldée par un échec. Des sondages, des tractations, des rapprochements... Et pourtant la candidature de Jean-Luc Mélenchon reste incertaine. Sur France inter ce 26 octobre, l'ancien candidat à l'élection présidentielle le confesse : "J'ai beaucoup hésité et j'hésite encore".



"Je vais avoir 70 ans l'été prochain, ma carrière n'est plus une préoccupation. De même, ma gloire, si vous me le permettez, est assurée par mes actes. Donc ce que je peux faire, c'est de me rendre utile", a-t-il ajouté se défendant d'être dans "une affaire d'ego".

Consulter "beaucoup de gens"

La stratégie ne semble pas non plus fixée. Dans L'Obs, en septembre dernier, Jean-Luc Mélenchon déclarait : "Si je suis candidat, j'arriverai fort de mon bilan électoral, de mon expertise, muni d'un programme ouvert, d'une brillante équipe soudée idéologiquement et décidé à fonder avec ceux qui l'auront voulu une nouvelle force politique", a-t-il déclaré.



Un mois plus tard, le député LFI des Bouches-du-Rhône remet l'idée d'un rassemblement de la gauche aux calendes grecques. "Si nous recommençons à penser qu'il suffit de se mettre d'accord sur des sigles, et après on fait un texte pour que tout le monde soit d'accord au rabais où il n'y a pratiquement rien dedans comme ça tout le monde est d'accord, on ne convaincra personne", affirme-t-il.



Jean-Luc Mélenchon semble avoir encore une étape décisive à franchir : "Je dois terminer de consulter beaucoup de gens qui m'importent et qui m'intéressent, sur ce que je dois faire".