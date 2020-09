Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon peut-il rassembler la gauche ?

publié le 01/09/2020 à 17:15

"Je me sens une vocation de candidat commun". Difficile pour Jean-Luc Mélenchon d'être plus explicite sur sa volonté de rassembler. Le chef de file de la France insoumise qui dévoilera ses intentions pour 2022 au mois d'octobre a fait un appel du pied à la gauche.

Le député La France insoumise des Bouches-du-Rhône veut incarner l'alternative à Emmanuel Macron, mais surtout éviter toute neutralisation de sa candidature avec des représentants du PS et d'EELV dans la course pour l'Élysée. Jean-Luc Mélenchon se lance ainsi dans une opération séduction, trois ans après la présidentielle de 2017 qui avait signé son échec mais aussi celui de Benoît Hamon et Yannick Jadot à se rassembler autour d'un projet commun.

Candidat commun, "je l'ai été pour les communistes, et pour des milliers de socialistes qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle" en 2017, a souligné Jean-Luc Mélenchon, dans l'émission Questions politiques de France Inter, Le Monde et franceinfo.

Hollande ne veut ni d'alliance avec LFI, ni avec EELV

La route vers un rassemblement à gauche est semée d'embûches. François Hollande a mis en garde contre un ralliement du Parti socialiste aux écologistes et à La France insoumise. Dans un entretien à Ouest-France, l'ancien président de la République affirme qu'"il ne peut y avoir d'alternative à gauche sans une grande force centrale".

Et pour celui qui a été premier secrétaire du PS pendant onze ans, cette force ne peut être incarnée que par sa famille politique. François Hollande reconnaît cependant que "le PS ne peut pas rester dans l'état où il est". "Il a un espace considérable à occuper face à la République en marche, qui a glissé à droite" et "n'est pas un vrai parti".

"Il doit s'emparer de l'écologie et la relier à deux dimensions : sociale, sans laquelle il ne peut y avoir de transition réussie ; économique car la mutation en cours, provoquée par la crise sanitaire et le réchauffement climatique, doit conduire à une croissance différente du passé".

Faure tend la main aux écologistes

L'actuel premier secrétaire du Parti socialiste a lui déjà ouvert la voie vers un rassemblement avec EELV. Dès fin juin, au lendemain des élections municipales, Olivier Faure déclarait sur RTL être prêt à "se ranger derrière celui qui incarnera la social-écologie". Il envisageait ainsi la possibilité de ne pas avoir de candidat issu du Parti socialiste pour la prochaine présidentielle.

À Blois pour l'université d'été socialiste, le numéro un du parti a réitéré son appel au rassemblement. "Sans le rassemblement, il n'y a pas de victoire" possible, a-t-il lancé à la tribune. "Le candidat commun à la présidentielle ne sera pas écologiste, pas socialiste, pas insoumis, pas radical. Il sera tout cela à la fois ou il ne gagnera pas", a-t-il ajouté.



Mais l'homme à la tête de la gauche se garde bien d'évoquer toutes alliances avec La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

EELV, faiseur de rois en 2022

Signe qui ne trompe pas sur la volonté du Parti socialiste, les écologistes Yannick Jadot et Éric Piolle ont été conviés à l'université d'été du parti. Le député européen avance ses pions en vue de 2022. Dans un entretien à l'AFP, il déclarait : "À ce stade, je me prépare à l'élection présidentielle".



"On ne va pas encore pendant une année se diviser sur la question de savoir qui sera le candidat ou la candidate, avec ces petites phrases qui ont fait tant de mal à l'écologie politique", a-t-il ajouté fixant à son parti l'objectif de désigner un candidat "avant janvier". De l'autre côté, le maire de Grenoble consulte à la fois dans les rangs du PS, mais aussi chez Jean-Luc Mélenchon. Les deux hommes se sont entretenus en privé, avant la prise de parole de l'écologiste aux Amphis d'été des Insoumis à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme.



Le député LFI des Bouches-du-Rhône a salué en Éric Piolle un "ami" et "l'un des porte-parole les plus notoires" d'EELV, déclarant que "sa présence ici a une signification": "Il faut aller à l'essentiel, certes discuter sur les désaccords mais aussi savourer ce sur quoi on est d'accord".

Une stratégie de Mélenchon pour reconstruire LFI

Mais le rassemblement de toute la gauche et des écologistes ressemble, pour l'instant, à une utopie, selon Olivier Bost. "Ils ne sont en plus pas raccord sur les idées. Le Parti socialiste, jusqu’à preuve du contraire, est toujours sur une ligne sociale-démocrate classique. Les écolos, eux, veulent tout transformer, en passant toute la société dans leur grand filtre vert. Jean-Luc Mélenchon, lui, veut de l’écologie, mais c’est d’abord dans son esprit pour se débarrasser du capitalisme", détaille l'éditorialiste politique de RTL.



Même si la route est sinueuse, Jean-Luc Mélenchon y voit surtout l'opportunité de reconstruire son mouvement politique. La France insoumise est sortie affaiblie par les élections européennes et municipales.



"Une troisième défaite de suite (lors des élections régionales, ndlr) pourrait enrayer la dynamique de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Les 'insoumis' sont dans une impasse", explique Le Monde.