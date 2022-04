Présidentielle 2022 : "Je ne veux pas sortir de l'Union européenne", rappelle Le Pen

Marine Le Pen continue d'affirmer qu'elle n'est pas la même qu'en 2017. En déplacement dans l'Yonne au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, la candidate du RN a assuré : "je ne vais pas sortir de l'UE, ce n'est pas mon objectif".

Marine Le Pen a rappelé qu'elle souhaitait "faire évoluer la structure" de l'UE et y "rester" sans pour autant "être intégré à un marché européen de l'électricité qui multiplie les prix de l'électricité ou du gaz par cinq ou six (...) qui ne nous oblige pas à baisser la production agricole, alors que le monde est confronté à une pénurie agricole".

La candidate répondait à une question d'un journaliste qui relevait que Macron l'accusait "de vouloir sortir de l'UE sans le dire". Le journaliste faisait référence à une interview d'Emmanuel Macron pour le journal Le Parisien, dans laquelle le président-candidat déclarait que "les fondamentaux (de Marine Le Pen) n'ont pas changé : c'est un programme raciste, qui vise à cliver la société, et d'une grande brutalité". La candidate "ment aux gens", avait-il ajouté.

Pour cette présidentielle, l'ancienne présidente du FN a adouci son image. La candidate a également modifié et purgé une série de mesures qui pouvaient hérisser une partie de l'électorat. En 2017, elle souhaitait sortir de l'euro, de l'espace Schengen et de la Cour européenne des droits de l'homme. Des mesures qui ne font désormais plus partie de son programme pour 2022.

Marine Le Pen aurait-elle vraiment changé ? En réalité, non, puisqu'"il y a assez peu d'évolution sur le cœur de son programme" autrement dit sur l'islam ou l'immigration, affirmait la journaliste de RTL Marie Moley au micro de RTL.