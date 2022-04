Présidentielle 2022 : quel avenir pour Les Républicains ?

Le sujet du jour. Au premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse et les Républicains terminent cinquième du scrutin avec 4,79% des voix. C'est le score le plus bas jamais connu dans l'histoire du parti. En dessous des 5%, les frais de campagne du parti ne peuvent être remboursés. Un appel au don a été lancé par la candidate LR dès lundi matin. Après avoir cumulé 20% des votes en 2017 et affiché de faibles résultats aux européennes, le parti semble perdre significativement ses électeurs.

Pourquoi on en parle ? Financièrement, politiquement… Que vont devenir les Républicains ? Comment expliquer la baisse de ses électeurs ? La date du 10 avril marque t-elle la fin de la droite gaulliste ? La droite des Républicains a t-elle perdu ses valeurs ?

L'analyse. "Les électeurs se sont éparpillés de façon puzzle, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. On avait vu ça aux élections européennes où la liste Bellamy avait perdu des plumes, par rapport à l'électorat de François Fillon, à la fois vis-à-vis du centre, où, pour le coup, une grande partie de l'électorat avait été captée par Emmanuel Macron, mais également par rapport à la droite de la droite, l'extrême droite, la droite nationale, on l'appellera comme on veut, et c'est ce à quoi on a assisté ici. Vous avez eu une partie de l'électorat qui est allée vers Macron et une autre partie qui s'est répartie entre Éric Zemmour et Marine Le Pen", explique Benjamin Morel, docteur en science politique à l'École Normale Supérieure.

