Présidentielle 2022 : Sarkozy avait trouvé "ridicule" l'anaphore de Hollande, confie sur RTL Louvrier

François Hollande et Nicolas Sarkozy, lors du débat de l'entre-deux-tours en 2012

Julien Dray et Franck Louvrier reviennent dans RTL Soir sur les débats de 2007 et 2012

Julien Dray et Franck Louvrier reviennent dans RTL Soir sur les débats de 2007 et 2012

"Moi, président", "le monopole du cœur", "monsieur le premier ministre"... Chaque débat d'entre-deux-tours a eu son moment fort et sa réplique qui reste dans l'histoire. Celui de ce mercredi 20 avril qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen ne devrait pas déroger à la règle.

Invité de RTL Soir, Franck Louvrier, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, raconte les coulisses du débat de 2012. À cette époque, le président-sortant fait face à François Hollande. La séquence du "moi président" prévoyait initialement que le candidat socialiste répète la formule trois fois. En direct, face à Nicolas Sarkozy, il la dira quinze fois. "En sortant du plateau, Nicolas Sarkozy me dit : 'C'est ridicule', raconte-t-il. Il était en plateau et voit François Hollande faire son énumération et ne réagit pas (...) Sur le moment, ça lui a paru étrange".

Au micro de RTL, Julien Dray, ancien conseiller de François Hollande, trouve qu'il s'agissait d'un débat "violent". Autre point souligné : "Bien préparer l'après-débat, avec une spécificité précise. Avant les débats d'entre-deux-tours avaient lieu le jeudi. Ce qui laissait le vendredi pour le décryptage. Là c'est le mercredi, il y a une journée en plus. Et pendant avant un deuxième, ça vaut plus", explique-t-il.