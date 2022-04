Ce dimanche, le match Macron/Le Pen a, comme en 2017, tourné en faveur d'Emmanuel Macron, réélu à la tête du pays pour un nouveau quinquennat. Comment expliquer cette nouvelle défaite de Marine Le Pen ? "Il y a peut-être un problème de personne, de nom", explique le maire de Béziers Robert Ménard, invité de RTL ce lundi. "Il y a un problème de programme", ajoute-t-il.

Le maire de Béziers explique également que le contexte international avec la guerre en Ukraine n'a pas joué en faveur de la candidate du RN. "Sur la crise ukrainienne, il y a une espèce de fascination d'un nationalisme viril qui est insupportable et qui vous joue des tours parce que ce nationalisme viril, il jette des bombes aujourd'hui sur l'Ukraine", dit-il.

En même temps, Marine Le Pen "a changé sur un certain nombre de choses, je la trouve moins caricaturale, plus ouverte", explique Robert Ménard, précisant que "la mue n'est pas totalement faite" sur un certain nombre de sujets comme l'Europe.