Présidentielle 2022 : François Hollande, soutien d'Hidalgo, veut participer à la "reconstruction" de la gauche

Son soutien franc a tardé, mais il est là. Ce mardi 22 mars, François Hollande a apporté un soutien "fidèle et loyal" à la candidate socialiste Anne Hidalgo, dans la course présidentielle. Dans le même temps, l'ancien chef de l'État a appelé à une "initiative pour reconstruire la gauche", dans laquelle il souhaite jouer un rôle.

"Je vote toujours socialiste" et "je suis fidèle et loyal, surtout quand c'est difficile", a déclaré l'ancien président (2012-2017) lors d'un meeting à Limoges avec la candidate, créditée autour de 2% des voix dans les sondages.

"À nous d'être là au lendemain de l'élection", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'une "initiative devra être prise pour reconstruire la gauche de responsabilité". "L'élection déterminera les conditions mêmes du redressement" de la gauche de gouvernement, a-t-il déclaré, ajoutant : "J'y prendrai toute ma part". Quelle part ? Le mystère reste entier... Enfin presque.

Vers une candidature aux législatives ?

En effet, selon son entourage, l'ancien locataire de l'Élysée "n'exclut pas" de se présenter aux législatives dans la première circonscription de la Corrèze. Son fief électoral historique et un siège qu'il a occupé durant près de 20 ans à l'Assemblée nationale, jusqu'en 2012.

Dans le même temps, d'après certains cadres socialistes, François Hollande aurait même été tenté fin janvier de remplacer Anne Hidalgo dans la course à l'Élysée en raison des mauvais sondages. Révélée par nos confrères du Monde, l'idée a été rapidement abandonnée du côté du parti socialiste.