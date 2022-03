Sans le nommer, Valérie Pécresse n'a pas eu de mots très tendres envers Emmanuel Macron et son rapport au pouvoir. "Ce que je n’aime pas, c’est quand on n'accepte pas le débat démocratique, quand on n'accepte pas de se soumettre à la contradiction", a expliqué la candidate des Républicains.

Derrière ces critiques, Emmanuel Macron. Depuis plusieurs semaines, des candidats à la présidentielle estiment que l'actuel président de la République ne joue pas le jeu. Ce dernier refuse notamment de participer à un débat avec tous les autres protagonistes avant le premier tour de la présidentielle.

Interrogée sur M6, Valérie Pécresse a donné sa propre vision du pouvoir. "La politique que j’aime, c’est comme ce qu’on fait aujourd’hui où vous m'interrogez, vous me questionnez, vous me challengez." Avant de conclure : "Et j’aime changer la vie des gens." Et à la question de savoir si la politique rend fou, sa réponse a été ciblée contre le locataire de l'Élysée : "C'est le pouvoir absolu qui rend fou".