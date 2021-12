Présidentielle 2022 : Edouard Philippe plébiscité, à droite comme à gauche

Bien qu'il ne soit pas candidat, Edouard Philippe a la cote auprès des électeurs. À droite comme à gauche, la popularité de l'ancien Premier ministre et actuellement maire du Havre est au sommet. Selon notre dernier sondage BVA pour Orange et RTL, la cote d'influence d'Edouard Philippe reste la plus importante aux yeux des Français.

En effet, 40% des Français souhaitent qu’Edouard Philippe ait davantage d’influence dans la vie politique française. Ce score place l'ancien Premier ministre loin devant Valérie Pécresse (31%) en seconde position et Marine Le Pen et Bruno Le Maire (28%), qui se partagent la troisième marche du podium.

Dans le détail, 47% des sympathisants EELV souhaitent qu'il ait davantage d'influence, le plaçant en deuxième position entre Yannick Jadot (67%) et Christiane Taubira (45%). Il arrive également en deuxième position chez les sympathisants du PS, ex aequo avec Christiane Taubira (44%) et juste derrière Martine Aubry (47%). Du côté des sympathisants LaREM, Edouard Philippe arrive largement en tête avec 73%. Il rencontre un peu moins de succès à droite où il arrive quatrième chez LR (58%) et septième, à égalité avec Nicolas Sarkozy (24%) dans les rangs du RN.

À la tête d'un nouveau parti, Horizons, depuis le 9 octobre, le maire du Havre a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle. Il a par ailleurs assuré en septembre dernier sur l'émission Sept à Huit : "Pour l’élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République".



Ce sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, entre le 15 et le 16 décembre 2021.