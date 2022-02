Présidentielle 2022 : des utilisateurs de Twitter s'inscrivent à un meeting de Zemmour pour qu'il soit vide

"À samedi, à Lille !" Éric Zemmour a partagé ce jeudi 3 février dans l'après-midi le lien de sa billetterie en ligne pour son prochain meeting de campagne dans les Hauts-de-France samedi 5 février.

L'inscription étant très rapide et les places gratuites, une tendance est apparue sur Twitter : remplir le formulaire avec des noms loufoques et partager la place sur les réseaux sociaux. Ces trolls ont alors l'intention de ne pas se rendre au Grand Palais de Lille et espèrent que la salle sera en majorité vide. Vers 16h30 ce jeudi, il n'était plus possible de réserver des billets, le site indiquant qu'"aucun billet n'est disponible à la vente actuellement".

Cette tendance intervient un jour après la publication d'une enquête du Monde révélant que l'entourage de l'ancien polémiste utilisait des robots sur les réseaux sociaux pour mettre en avant les idées d'Éric Zemmour sur Twitter. Ce jeudi matin, Stanislas Rigault, porte-parole de Reconquête, s'en est insurgé et a tweeté : "qu’ils regardent nos salles, nos adhérents, la mobilisation est partout stop le déni !" et avait lancé le hashtag "JeNeSuisPasUnRobotEtJeSoutiensZemmour".

Éric Zemmour n'est d'ailleurs "pas le bienvenu à Lille" selon la municipalité de gauche rassemblée autour de Martine Aubry, qui a publié un communiqué fin janvier. En décembre dernier, il avait réuni plus de 10.000 personnes lors de son premier meeting à Villepinte. Reste à savoir si l'équipe du candidat va réussir à filtrer les trolls et opposants politiques d'ici samedi.