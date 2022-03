Présidentielle 2022 : comment voter par procuration ?

Les règles de la procuration se sont assouplies, ou plutôt déterritorialisées. Il n'est désormais plus nécessaire que la personne que vous souhaitez désigner pour voter à votre place habite dans la même commune que celle du bureau de vote dans lequel vous êtes inscrits. Le mandataire, muni de sa carte d'identité, sera seulement obligé de se déplacer jusqu'au bureau de vote de la liste électorale de celui pour qui il vote.

Pour faire une procuration, il est nécessaire de vérifier au préalable son inscription sur les listes électorales sur ce site. Si vous n'êtes pas inscrit, il est désormais trop tard pour voter les 10 et 24 avril prochains. Si vous êtes inscrit mais que vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote les jours de l'élection, il est possible de faire une procuration jusqu'au jour du scrutin, même si le ministère de l'Intérieur recommande toutefois de faire cette démarche "au plus tôt".

Option n°1 : la déclaration en ligne

Il existe deux options pour faire une procuration. La première consiste à faire la procuration en ligne en indiquant sur ce site son numéro d'électeur et celui de la personne mandatée. Il faut aussi renseigner sa date de naissance. Pour retrouver son numéro d'électeur, il faut vérifier son inscription sur les listes sur le site du service public.

Une fois la demande enregistrée, pour faire valider la procuration, il faut se rendre dans un commissariat, une gendarmerie ou au consulat avec une pièce d'identité et la référence du dossier. Une fois ces démarches effectuées, un courriel de récépissé puis de validation confirmera la procuration.

Option n°2 : la déclaration papier

Outre la déclaration en ligne, il est aussi possible de faire sa déclaration en imprimant sur deux feuilles distinctes le formulaire Cerfa. Une fois le formulaire rempli à la main et sans ratures, il faut se rendre à un commissariat de police, à la gendarmerie, au consulat ou au tribunal judiciaire de son lieu de travail ou de résidence, toujours avec une pièce d'identité.

En cas d'incapacité à se déplacer du fait "d'une maladie ou d'un handicap, un policier ou un gendarme peut recueillir votre demande de procuration à votre domicile." Il faudra formuler "votre demande par écrit auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile." comme l'indique le site du ministère.

Pour vérifier si vous avez donné une procuration, vous pouvez vous rendre sur le service en ligne. À noter également que toute procuration peut être résiliée sur le site Maprocuration. Il faudra quand même de nouveau se rendre devant un policier, un gendarme ou un agent du ministère des affaires étrangères pour faire valider la demande de résiliation, tel que l'indique le site du ministère de l'Intérieur.