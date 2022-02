Guerre en Ukraine : les propos de Fillon sur l'invasion russe font polémique

François Fillon et Vladimir Poutine, le 18 novembre 2011.

Sur Twitter, François Fillon a écrit qu'"en 2013, j'ai regretté les conditions de l'annexion de la Crimée et aujourd'hui je condamne l'usage de la force en Ukraine". Il a rappelé "mais depuis dix ans, je mets en garde contre le refus des occidentaux de prendre en compte les revendications russes sur l'expansion de l'OTAN. Cette attitude conduit aujourd'hui à une confrontation dangereuse qui aurait pu être évitée", estime-t-il.

L'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy continue : "La France a eu raison de multiplier les efforts pour trouver une solution diplomatique équilibrée et elle ne doit pas renoncer malgré cette bataille perdue. Il faudra tôt ou tard trouver les voies d'un accord car nous vivons sur le même continent."

En décembre dernier, François Fillon a rejoint le conseil d'administration d'un grand groupe spécialisé dans la pétrochimie et dirigé par deux oligarques : Leonid Mikhelson, l'homme le plus riche de la Russie, et Guennadi Timtchenko, un proche de Vladimir Poutine. Il est aussi membre du conseil d'administration du groupe pétrolier.



Les critiques à l'encontre de Fillon après ses propos

François Fillon avait déjà été pointé du doigt pour ses liens avec la Russie par Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui l'a qualifié de "complice" de Vladimir Poutine. Ses propos sur Twitter ont également été vivement critiqué.

Sur BFMTV par exemple, Raphaël Gluskmann a affirmé que "François Fillon est un employé de Vladimir Poutine" et "il va falloir mettre un terme à toutes ces trahisons". La présidente de la Commission des lois Yaël Braun-Pivet a affirmé sur Twitter que "Non, il n'y a pas de mais. La guerre est le fait de celui qui décide de la mener. Cette demi-condamnation ne vous honore pas".

Mercredi soir sur LCI, le candidat écologiste Yannick Jadot avait qualifié François Fillon d'"allié d'un dictateur qui engage la guerre en Europe". Le 22 février, sur le plateau de C à vous, mardi 22 février, Yannick Jadot s'est offusqué de voir François Fillon qui a été "premier ministre de la France pendant cinq ans, qui connaît à mon avis à peu près tous les secrets de la France et qui vend aujourd'hui son carnet d'adresses, ses informations, à Vladimir Poutine. C'est choquant" .

Jean-Louis Bourlanges, député MoDem et président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, a lui aussi dénoncé au micro de RTL "l'affinité russe" de François Fillon.

LR soutient Fillon qui est libre de faire ce qu'il veut

Le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradié, a estimé sur Public Sénat que Fillon "n'appartient plus à la vie politique" et qu'il n'avait donc pas à commenter la situation".

Avant l'invasion de l'Ukraine, Valérie Pécresse a apporté son soutien à François Fillon dans BFMTV affirmant que "François Fillon a quitté la politique" et "a le droit de faire sa vie, on doit le laisser tranquille". Elle avait déclaré sur France Inter que "ces attaques sont purement politiciennes, combien y a-t-il de Français qui travaillent pour des entreprises russes ?"



D'après le chef LR des sénateurs Bruno Retailleau, "Fillon est libre de travailler dans la société" . Il a affirmé que "jamais il ne se serait engagé dans un conseil d'administration russe ou autre s'il y avait un conflit avec les intérêts supérieurs de son pays".