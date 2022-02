Présidentielle 2022 : comment les candidats comptent agir pour le pouvoir d'achat

Le pouvoir d'achat est redevenu la préoccupation principale des Français. Avec le retour de l'inflation, l'inquiétude des citoyens va grandissante. Le pouvoir d'achat s'impose donc comme le thème principal de la campagne présidentielle de 2022.

Pour y répondre, tous les candidats formulent une multitude de promesses, même à droite. Mais ils ont beaucoup de mal à marquer les esprits avec une mesure forte, simple, comme avait pu le faire Nicolas Sarkozy en 2017. Fait notable : plus aucun candidat ne veut faire baisser le chômage. Cela s'explique simplement : le chômage est actuellement bas. On constate même une pénurie de ressources humaines avec de emplois non pourvus dans certains secteurs.

Reste que l'inflation est là. Mais c'est aux entreprises d'en assumer les conséquences avec des augmentations de salaire. Celles octroyées l'an dernier sont décevantes, et il y a un vrai risque de tensions sociales si rien n'est fait pour y remédier.

Ce que proposent les candidats

C'est toute la perversion du modèle français où l'on s'adresse à l'État pour voir augmenter ses revenus. Le gouvernement actuel porte une responsabilité en proposant une indemnité inflation. Il est vrai que l'État verse un tiers de leurs revenus aux Français. C'est unique au monde. Ce qui résulte d'une dévoration progressive de toute l'économie. L'État étant l'interlocuteur unique, les citoyens attendent du même coup des candidats à la présentielle ce qu'on devrait attendre de son employeur.

Comment veulent procéder les candidats pour augmenter le pouvoir d'achat des Français ? Ils ont en réalité trois instruments : 1. Des hausses de salaires, en agissant sur le SMIC en particulier. C'est ce que proposent tous les candidat de gauche. 2. Une baisse des prélèvements, des charges sociales notamment. Cela fait consensus à droite. Réduction des cotisations vieillesses pour Valérie Pécresse, baisse des cotisations sur les heures supplémentaires pour Le Pen, Zemmour et Pécresse... 3. Verser des allocations diverses : pour les familles (Zemmour), les personnes handicapées (Pécresse), les jeunes (Hidalgo), tous ceux qui sont en difficulté en créant un "revenu citoyen" dès 18 ans (Jadot). Là, c'est l'État qui paye.



