Présidentielle 2022 : quel est le programme économique de Valérie Pécresse ?

On connaît désormais presque tous les candidats à l’élection présidentielle de 2022, et leurs programmes se précisent. Sur le plan économique, qu’est-ce qui différencie Valérie Pécresse de ses concurrents ?



L'un des thèmes-clés, c’est le travail. C'est un marqueur de droite qui date de la mise en place des 35 heures décidée par Lionel Jospin et mise en œuvre par Martine Aubry en 2000. Depuis, la droite se positionne comme le camp du travail et de la revalorisation des salaires. C'est le fameux "Travailler plus, pour gagner plus" de Nicolas Sarkozy en 2007, avec notamment avec la défiscalisation des heures supplémentaires.

Dans le programme de Valérie Pécresse, la mesure la plus frappante, c'est la retraite à 65 ans contre 62 aujourd'hui, un allongement de la durée de carrière. C'est une proposition analogue à celle de François Fillon. La candidate des Républicains à la présidentielle préconise aussi la fin des 35 heures : on ne sait pas très bien en ce que ça veut dire, puisque cette loi est désormais facilement contournable.

L'augmentation des salaires qu’elle propose peut aussi se ranger avec les mesures pro-travail… L'actuelle présidente de la région Île-de-France promet ainsi d'augmenter d'environ 10 % d'ici 2027 les salaires nets du secteur privé jusqu'à 2,2 SMIC grâce à des baisses de charges. La candidate de la droite veut également alléger les droits de transmission.

Aujourd'hui, chaque parent a le droit de donner à chaque enfant 100.000 euros tous les 15 ans. Pécresse voudrait donner cette possibilité tous les 6 ans.



